Teisipäeval tuleb kuni 15 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Lund sajab peamiselt Lääne-Eestis, saartel võimalik ka lörts. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 7-13, Kagu-Eestis kuni 15 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb temperatuur vahemikku -4 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 2-8 meetrit sekundis. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 10-13 kraadi.