Nädala lõpp toob kuni 25 miinuskraadi

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Saartel ja läänerannikul on külma 7-12, sisemaal 13-18, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Pärastlõunal on külma 3-9, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 2-8 m/s. Külma on 6-11, rannikul kohati kuni 2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub edelatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, Kagu-Eestis on külma 5-10 kraadi.