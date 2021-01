Ilmateenistus hoiatab, et homme on oodata tihedat lumesadu ja tuisku ning kagutuule tormi. Ööpäeva jooksul lisandub orienteeruvalt 10-15 cm, Ida-Eestis kuni 5 cm lund. Liiklustingimused on väga halvad ja praamiliiklus võib katkeda, samuti on võimalikud elektrikatkestused.