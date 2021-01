Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi, saartel sekka vihma. Tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis (m/s). Õhutemperatuur on -1 kuni -3, enne südaööd Ida-Eestis kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi, saartel sekka vihma. Tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.