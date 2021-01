Nädala lõpu pakane uue nädala alguses taandub

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, hommikul saartel lõunakaare tuul kuni 11 m/s. Külma on 6-11, Ida-Eestis 11-16 kraadi, Lääne-Eesti saartel kuni 5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, saartel ka lörtsi. Õhtul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saju tõenäosus suureneb. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 m/s. Külma on 4-8, Ida-Eestis 9-14 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lume- ja lörtsisadu levib Lääne-Eestist itta ja paiguti tuiskab, rannikul võib tulla vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikualadel puhanguti 14-17 m/s, pärast keskööd pöördub saartel edelasse ja läände ning nõrgeneb. Lääne-Eestis on külma 2-7, Ida-Eestis 8-13, kohati 15 kraadi. Päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lund ja lörtsi. Õhtul jõuab Lääne-Eestisse uus sajuala, paiguti tuiskab. Puhub lõunakaare tuul 4-8, rannikul puhanguti 12 m/s, pärastlõunal tugevneb kagutuul 6-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, Kirde-Eestis tuleb külma kuni 5 kraadi.