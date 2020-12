Maanteeamet hoiatab: libeduseoht teedel suureneb

Neljapäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad ning Põhja-Eestis sajab kohati lörtsi.

Ilmaprognoosi kohaselt on neljapäeva õhtul ja ööl vastu reedet pilves ilm. Põhja- ja Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades lörtsi ja lund. Temperatuurid on nii õhus kui teepindadel null kraadi ümber. Lääne-Eestis on oodata pärast keskööd selgimisi, mis soosib temperatuuri langust.