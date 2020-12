Uus aasta toob külmakraadid

Täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. On jäiteoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja kohati ka lund, pärastlõunal sadu hõreneb. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.

Uusaasta ööks tugevneb Baltimaade kohal kõrgema rõhuga vöönd. Saju võimalus on üsna väike, saartel püsib vähese vihma võimalus. Sisemaal võib kohati uduvihma sadada. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur püsib nulli ja kahe külmakraadi vahemikus, meremõjuga rannikul tuleb kuni kaks soojakraadi. Kõige külmem on Eesti ida- ja kagupoolses osas.