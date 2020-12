Madalrõhkkond toob pühapäevaks kohati tugevat tuult

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest lund ja lörtsi, saarte rannikul ka vihma. Enne südaööd puhub valdavalt läänekaaretuul 2-7, pärast keskööd lõunakaaretuul 4-10 meetrit sekundis. Saartel ja mandri läänerannikul tugevneb lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Külma on 2-5, pikemate selgimiste korral kuni 8 kraadi. Saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur -2 ja +2 kraadi vahele. Teed on libedad.

Peipsi järvel puhub enne südaööd läänekaaretuul kiirusega 2-5, pärast keskööd lõunakaaretuul neli kuni kümme meetrit sekundis. Lainekõrgus jäävabas osas on 0,4-1 meeter. Võib veidi lund sadada ja nähtavus on mõõdukas. Külma on 3-4 kraadi.

Pühapäeva hommikupoolikul on Lääne-Eestis pilves, ida pool aga pilves selgimistega ilm. Saartelt liigub lörtsi- ja vihmasadu kirde-põhja suunas ning läheb mandri lääneosas üle ka lumeks. Õhtupoolikul sadu lakkab ning pilvkate hõreneb. Puhub lõuna- ja kagutuul 6-12, puhanguti 15, rannikul 9-14 meetrit sekundis. Puhangud ulatuvad 17-20, saartel õhtu poole kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi. Teed on libedad.