Laupäeval on oodata vihmasadu

Ööl vastu laupäeva on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, vastu hommikut nõrgeneb. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini, saartel on kuni kuus kraadi sooja.