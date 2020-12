Neljapäeval miinuskraade oodata pole

Öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab kohati nõrka vihma, enne südaööd ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, saartel tuleb kuni +6 kraadi. Teed on kohati libedad.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 5-10 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on jäävabas vees 0,5-1 meetrit. Sajab veidi vihma, enne südaööd ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Nähtavus on mõõdukas, udus halb. Sooja on 1-2 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka vihma. Mitmel pool püsib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, hommikupoolikul põhjarannikul loodetuul puhanguti 11 m/s, õhtul pöördub lõunakaarde ja tugevneb saartel 5-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, saartel tuleb kuni +6 kraadi.