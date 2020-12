Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid kuue plusskraadini

Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja sajuala laieneb üle maa. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, ida pool enamasti lörtsi ja lund. On jäidet. Puhub valdavalt lõunatuul 5–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +3 kraadi, Ida-Eestis 0 kuni –3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi, ida pool on ennelõunal üksikuid lumehooge, pärastlõunal sajab lund ja lörtsi, õhtul ka vihma. Püsib jäiteoht! Puhub lõuna- ja edelatuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul pöördub saartest alates läände ja loodesse. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +2 kraadi, saartel ja läänerannikul +3 kuni +6 kraadi.

Neljapäeva öösel on peamiselt pilves ilm ning kohati sajab nõrka vihma. Kohati jäiteoht. Puhub lääne- ja loodetuul 5–11, põhjarannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Kohati võib nõrka vihma sadada. Puhub läänekaare tuul 3–8, hommikupoolikul Soome lahe ääres puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.