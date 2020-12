Madalrõhkkond toob eeloleva nädala algusesse nii vihma kui ka lund

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, saartel -2 kuni +1 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti pilves. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel kuni +2 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Enne südaööd sajab Lõuna-Eestis kerget lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, hommikul tugevneb saartel 5-10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, saartel kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Rannikul võib kohati vähest vihma sadada. On jäidet. Puhub valdavalt lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.