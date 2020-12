Lähipäeval on oodata kuni seitse kraadi külma

Laupäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, sisemaal ka lund. Hommikuks sajud enamikes kohtades lakkavad. Kohati on jäidet. Puhub kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraai, saartel kuni +3 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb. Ennelõunal võib sadada kohati veidi vihma või lörtsi. Puhub kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemkus 0 kuni -3 kraadi, saartel ja rannikul kuni +3 kraadi.

Pühapäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Saartel võib veidi sadada. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saartel -3 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vähest lund, saartel ka lörtsi. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saartel kuni +2 kraadi.