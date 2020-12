Lumesadu levib öösel üle Eesti

Öösel pilvisus tiheneb ning lõuna poolt algav lumesadu levib hommikuks Põhja-Eestisse. Sadu on valdavalt nõrk. Puhub kagutuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni -8 kraadi, saartel on 0 kuni -3 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5-10 m/s ja laine kõrgus jäävabas vees on 0,4-0,8 meetrit. Hommikul sajab kerget lund ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni -6 kraadi.

Päeva, on pilves ilm ja paljudes kohtades sajab kerget lund. Puhub kagutuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi, saartel 0 kuni +4 kraadi.