Neljapäeval on nii öösel kui päeval valdavalt miinuskraadid

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 2–8 rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 5–10 kraadi, saartel jääb õhutemperatuur vahemikku 0 kuni –5 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4–8 m/s ja laine kõrgus on 0,4–0,9 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 4–7 kraadi.