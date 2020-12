Kolmapäeva öösel tuleb kuni kümme kraadi külma

Öösel on selge, saartel ja mandri lääneosas muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 15, Liivi lahe ümbruses kuni 18 m/s. Külma on 3-8, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi, saartel jääb õhutemperatuur vahemikku -2 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5-9, puhanguti kuni 12 m/s ja laine kõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 4-7 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Saartel on pilvisem ning võib veidi lund sadada. Õhtul läheb kõikjal selgemaks. Puhub kagutuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Külma on 1-6 kraadi, saartel jääb õhutemperatuur vahemikku -1 kuni +2 kraadi.