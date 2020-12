Reedel tuleb kuni neli kraadi sooja

Öösel on peamiselt pilves ilm. Üksikutes kohtades sajab veidi lund. Vastu hommikut hakkab saartel lörtsi ja vihma sadama, esialgu tuleb sekka ka lund. Suureneb jäiteoht! Puhub kagutuul 6-12, rannikul puhanguti 15-17, saartel hommikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -3 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 6-12, hommikul tugevneb puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -2 kraadi

Päeval on pilves ilm. Saartelt nihkub lörtsi- ja vihmasadu mandri lääneosa kohale ning läheb sisealadel üle lumeks. Õhtu poole jõuab üksikuid lume- ja lörtsipilvi ka Ida-Eestisse. Kohati on jäidet! Puhub kagutuul 6-12, puhanguti 15, rannikul 9-14, puhanguti kuni 18, saartel kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +4 kraadi.