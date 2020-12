Tänavu sügisel nägi kõige rohkem päikest Sõrve poolsaar

Ka sügise algus hilines keskmisega võrreldes kaks kuni viis nädalat. Klimaatiline sügis alguseks saab sel aastal Eestis märkida 17. september – 9.oktoober, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur langes püsivalt alla 13 kraadi. Mullu algas sügis Eestis 12.-16. septembril. Enamikes ilmajaamades oli see rekordiliselt hiline sügise algus.

Eesti nägi sügise jooksul päikest keskmiselt 284 tundi, mil norm on 270 tundi. Hallimaid päevi oli kõige rohkem Viljandis - 29 päeva ei paistnud päikest minutitki. Kõige päikselisemad päevad olid Sõrves - 17 päeva päikest.

Sügise sajusumma on Eesti keskmisena 175 millimeetrit sademeid, norm on aga 201 mm. Kuivemad on olnud 17 sügist ja sama kuiv oli sügis ka 1989. aastal.