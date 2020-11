Eeloleva nädala õhutemperatuurid tiirlevad nulli ümber

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Ida-Eestist levib sajuvöönd lääne poole, enamasti sajab lund ja lörtsi ja sadu on võrdlemisi nõrk. Puhub valdavalt idakaaretuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +2 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mandril on üksikuid, saartel ja läänerannikul laialdasemalt sajuhooge ning sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Hommikuks tugevneb saartel ja rannikul edelatuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Saartel ja läänerannikul sajab veidi lörtsi ja vihma, mandri sisealadel võib olla üksikuid lörtsi- ja lumehooge. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.