Uue nädala algus toob taas vaid plusskraadid

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on lume- ja lörtsihooge, rannikul võib ka hoovihma sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, enne keskööd rannikul puhanguti 14 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, meretuulega rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartele jõuab vihmasadu ja laieneb edasi mandrile, sekka tuleb ka lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s, keskpäevast alates pöördub edelasse ja lõunasse ning tugevneb 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15, õhtul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb sooja kuni 6 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, ida pool algul ka lund ning sadu on tihe. Hommikuks saab laialdasem sadu läbi. Puhub lõuna- ja edelatuul 8-13, puhanguti 18, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 25 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus 0 kuni +4 kraadi, Lääne-Eestis tuleb sooja kuni 8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.