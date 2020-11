Nädala lõpp võib kohati tuua lörtsi- ja lumesaju

Neljapäeva öö hakul on peamiselt pilves ilm ja sajab vähest vihma. Pärast keskööd on selgimisi ja sajuhooge hõredamalt. Edelatuul tugevneb 8-13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti 25 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Päeval kattub taevas järk-järgult pilvedega ja sajuhood liiguvad Lääne-Eestist ida poole. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti 25 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Reede öö hakul on pilves ilm ja sajab vihma, pärast keskööd läheb sadu loode poolt alates üle lörtsiks. Hommikuks pilved hõrenevad ja sajuhooge on harvem. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 10-14, puhanguti 22 m/s, pärast keskööd pöördub loodesse. Öö hakul on sooja 4-8 kraadi, pärast keskööd loode poolt alates temperatuur langeb, jäädes hommikul vahemikku -1 kuni +3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab lörtsi ja lund, rannikul kohati ka vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 8-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.