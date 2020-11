Eelolev nädal toob paiguti kuni kümme soojakraadi, kuid öösiti võib sadada ka lund

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Saartelt alates hakkab vihma sadama. Sadu levib mandrile, ida pool võib sadada ka lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja läänerannikul tuleb 5-8 kraadi sooja. Esmaspäeva päeval on pilves ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub kagutuul 6-12, rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Sooja on Ida-Eestis 3-5, Lääne-Eestis 6-9 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Ajuti sajab vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja läänerannikul kuni +8 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Ajuti sajab vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundis , õhtul pöördub saartel edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 1-5, saartel ja läänerannikul kuni 9 kraadi.