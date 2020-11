Uuel nädalal kerkivad õhusooja maksimumid kümne kraadini

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja saartel ja läänerannikul sajab mitmel pool vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, läänepoolsel rannikul tuleb kuni 6 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm ning saartel ja läänerannikul sajab mitmel pool vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 3-7 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, läänepoolsel rannikul tuleb kuni 6 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 2-6, saartel kuni 8 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, läänepoolsel rannikul tuleb kuni 7 kraadi sooja. Päeval on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Sooja on 3-7, läänerannikul ja saartel kuni 9 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval liigub madalrõhkkond Norra merele ja laieneb jõulisemalt Läänemere äärde. Madalrõhkkond tõstab lõuna- ja kagutuule sisemaal puhanguti 12-13, saartel ja läänerannikul üle 15 meetrit sekundis. Vihma sajab enam öö hakul, seejärel on vähest sadu vaid üksikuis paigus. Õhtul lisandub taas vihmapilvi Lääne-Eestisse. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +5 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni 8 kraadi sooja, päeval on sooja 4-9 kraadi.

Teisipäeval tuleb madalrõhulohk Eesti kohale ning toob tiheda saju. Puhub tugev lõuna- ja kagutuul, Lääne-Eestis pöördub päeval edelasse. Öösel on sooja 1-6, Lääne-Eestis kuni 8 kraadi, päeval 4-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 kraadi.