Lähipäevil sajab aegajalt vihma

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Vastu hommikut sajab Lääne-Eestis kohati vähest vihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest kplmakraadist nelja soojakraadini. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 5-9 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikuks saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini, rannikul on sooja kuni kuus kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 4-7 kraadi.

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist kolme soojakraadini, rannikul kohati kuni kuue soojakraadini. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 12, saartel õhtul kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 3-7 kraadi.