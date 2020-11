Lähipäevil jäävad õhusooja maksimumid seitsme ja üheksa kraadi vahele

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja vähest vihma sajab peamiselt rannikul. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, Lääne-Eestis +5 kuni +8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt edelatuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 6-9 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikuks saju võimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 4-8 kraadi.