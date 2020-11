Soe november saab lähipäevadel jätku

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 3-9 kraadi. Päeval pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, pärastlõunal rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-11 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikul saju võimalus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 2-7, rannikul paiguti 9 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 2-8 m/s. Sooja on 6-10 kraadi, õhtupoolikul temperatuur langeb.