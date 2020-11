Ilmateenistus: november tuleb keskmisest pisut soojem ja kuivem

Ilmateenistuse andmetel kujuneb temperatuurifoon soojemaks eelkõige kuu esimesel kolmandikul, kui Atlandilt liigub Skandinaavia põhjatipu poole järjest uusi madalrõhkkondi, mille lõunaserva kannab edelavool ookeanilt kaasatoodud soojust ja niiskust. Vahetevahel sajab ka vihma, aga enamasti on sajuhulk väike.

Kuu teisel kolmandikul Skandinaavia kohal tugevneva kõrgrõhkkonna korral on sadusid harva ja kui ka sajab, siis lisaks vihmale ka tahkeid sademeid ja seda juhul, kui põhjakaarest pääseb meie maile külmem õhumass. Üldine temperatuurifoon on keskmise lähedane, mõni ööpäev ka keskmisest madalam.

Kuu viimane kolmandik on alguses jahedapoolne. Kuu lõpus on võrdväärne võimalus, et põhja poolt lisandub külma või pääseb lääne poolt sisse soe ühes sajupilvedega.