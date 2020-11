Lähipäevade ilm tuleb tuuline ja heitlik

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikul saartelt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 9-14, puhanguti 22 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 5-10, saartel kuni 12 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis vihma, pärastlõunal sajab kohati vähest vihma, ja sedagi peamiselt rannikualadel. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 9-12 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja rannikualadel sajab kohati hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub edelatuul 6-11, rannikul ja saartel puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 8-11 kraadi.