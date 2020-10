Kolmapäeval tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Vihmasadu laieneb üle Eesti, vastu hommikut Lääne-Eestist alates sajuhood harvenevad ja taevas läheb selgemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, lääne poolt alates pöördub lühiajaliselt läände ja nõrgeneb veidi, hommikul tugevneb uuesti edelatuul. Sooja on 6-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul lõuna- ja edelatuul 5-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub lühiajaliselt läände ja nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 7-10 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka vihma, õhtul jõuavad saartele tihedamad sajupilved. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 9-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 6-10 meetit sekundis ja laine kõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 8-11 kraadi.