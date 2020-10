Pühapäevane ilm sobib õues toimetamiseks

Eeloleval ööl liigub üle Eesti kirde suunas väike osatsüklon ühes oma sajupilvedega ja lisandub sooja õhku. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu lakkab. Paiguti on udu soodsad tingimused udu tekkeks. Öö jooksul hakkab see sama pööris Soome kohal täituma.