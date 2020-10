Lähipäevil õhusooja maksimumid enam kümmet kraadi kätte ei saa

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist aeglaselt sisemaa suunas. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15, Liivi lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis, hommikul pöördub saartel loodesse. Sooja on 2-7 kraadi, Kagu-Eestis on temperatuur 0 kraadi ümber, saartel ja läänerannikul tuleb kuni 10 kraadi sooja. Päeval on peamiselt pilves ja vihmahoogudega ilm.

Õhtul sajuhood hõrenevad, aga vihma sekka võib lörtsi tulla. Puhub edela- ja lõunatuul, Lääne-Eestis pöördub tuul loodesse ja puhub 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtupoolikul saartel kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 4-9 kraadi.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd on vihma- ja lörtsihooge enamasti Lääne-Eestis, pärast keskööd laialdasemalt. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul loodetuul puhanguti 18, saartel 23 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, rannikul on sooja kuni 7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma ja lörtsi, õhtu poole ka lumekruupe. Puhub edela- ja läänetuul, Lääne-Eestis loodetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 10-14, puhanguti 18, saartel 23 meetrit sekundis. Sooja on 3-8 kraadi