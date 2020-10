Eeloleva nädala esimene pool tuleb üsna sügisene

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 3-9, maapinnal võib õhutemperatuur kohati 0-kraadi lähedale langeda, rannikul on kuni 12 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal laialdasemalt vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8 meetrit sekundis, ennelõunal on Ida-Eestis nõrk ja muutliku suunaga tuul. Sooja on 10-13 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, Kagu-Eestis on tihedam sadu. Puhub lõunakaaretuul 2-7 meetrit sekundis, hommikul pöördub tuul saartel loodesse. Sooja on 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, õhtuks pöördub kirdesse 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 kraadi.