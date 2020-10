Ilm läheb lähipäevil üha jahedamaks

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb üle maa. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 15, pärast keskööd pöördub saartest alates edelasse ja nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Ennelõuna on enamasti pilvine ja mandril vihmahoogudega. Saartel pilved hõrenevad ja ilm on suurema sajuta. Pärastlõunal väheneb ka mandri lääneosas saju võimalus. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul ennelõunal puhanguti 10 m/s. Sooja on 12-14 kraadi.

Esmaspäeva öösel on lääne pool muutliku, Ida-Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 3-9 kraadi, maapinnal võib temperatuur kohati 0 kraadi lähedale langeda, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal laialdasemalt vähest vihma. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis lõunasse ja edelasse ning ulatub saartel kuni 8 m/s. Sooja on 10-13 kraadi.