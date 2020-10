Ees on ootamas vihmased ja sügiseselt jahedad ilmad

Laupäeva öösel on cähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele sajuala. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb saartelt mandrile ja pärast keskööd edasi ida poole. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 3-8, puhanguti 12, rannikul 15 m/s, hommikul veidi nõrgeneb. Sooja on 6-11, rannikul kuni 13 kraadi. Ennelõuna on enamasti pilvine ja mandril vihmahoogudega ilm. Saartel pilved hõrenevad ja ilm on suurema sajuta. Pärastlõunal väheneb ka mandri lääneosas saju võimalus. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.