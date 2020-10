Lähipäevil tuleb kuni 15 kraadi sooja

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunatuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s, hommikul tuul tugevneb. Sooja on 6-11, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s, pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse. Sooja on 12-15 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab kohati hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14-16 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s, pärastlõunal nõrgeneb lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 13-15 kraadi.