Neljapäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja koos vihmaga

Öö esimesel poolel on vahelduva pilvisusega ilm ja peamiselt Lääne-Eestis sajab hoovihma. Pärast südaööd pilvisus tiheneb ja sajuvöönd liigub üle Eesti. Mitmel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 2-7 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Sajab hoovihma ning nähtavus on mõõdukas või hea, kohati on ka udu. Sooja on 9-13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, pärastlõunal saju võimalus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, saartel pärastlõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14-17 kraadi.