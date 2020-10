Nädalavahetusel asendub päikesepaiste tugeva tuule ja vihmaga

Ilmateenistuse teatel pole laupäev samuti päikesega kitsi, kuid idatuul läheb veidi tugevamaks ning iilid ulatuvad sisemaal üle 10, rannikul 15 m/s. Õhtu poole võib mõni üksik pilv Lõuna-Eestis ka veidi vihma anda. Öösel on sooja 6..11, saarte rannikul kuni 14°C, päeval 15..18°C.

Pühapäeval lisandub lõuna poolt niiskust ja pilvkate tiheneb. Päeval on sadu hooti, õhtu poole jõuab Eestisse tihedam sajuala. Ida- ja kagutuule puhangud tõusevad üle 15, rannikul kuni 20 m/s, saarte avamere poolses küljes isegi enam. Öösel on sooja 7..11, rannikul kuni 14°C, päeval, kui sadu viibib, jõuab õhutemperatuur tõusta samuti 15..18°C-ni. Kui sadu jõuab mõni tund varem, on paar kraadi jahedam.