Kagutuul tõi Venemaa ja Ukraina metsapõlengute saaste Eestise

FOTO: The State Emergency Service of Ukraine HANDOUT/EPA

Viimastel päevadel on aset leidnud Lõuna-Venemaa ja Ida-Ukraina sügavustes suured maastikupõlengud ning see on ka põhjuseks, miks Eesti taevas on muutunud väga hämuseks ja nähtavus on halvenenud, teatab ilmateenistus.