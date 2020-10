Oktoober tuleb keskmisest soojem, kuu lõpul toob külmalaine nii lörtsi kui ka lund

Kuu algul määrab Eesti ilma Venemaa kõrgrõhuala lääneserv ja ilm on sajuta. Alates 4. oktoobrist on Lääne-Euroopas valitsevaks madalrõhuala, mis püsib kuu keskpaigani aktiivsena. Selle idaserva mööda liigub lõunavoolus meile niiske ja soe õhumass. Nii tõuseb õhusoe pärast 5. oktoobrit mõnel päeval 20 kraadini. Aeg-ajalt sajab vihma ning paiguti on sadu ka tugev.