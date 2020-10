Soe oktoobri algus: temperatuur kerkib kuu alguses 19 kraadini

Laupäeval jääb aktiivsena püsiv madalrõhkkond Briti saarte ja Prantsusmaa kohale tiirlema ning võimsa pöörisena ulatub selle serv ka Läänemere äärde. Tugevneva surve tõttu tõuseb idatuul 13, päeval saartel 15 m/s. Kõrgrõhkkonna serva mööda saabuvõhumass on aga kuiv ja sadu karta pole. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 14 kraadi, päeval on sooja 15-18 kraadi.