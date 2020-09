Lähipäevil on lootus päikeselistele ilmadele

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, suurem on saju tõenäosus Eesti põhjapoolses osas. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 6-11, rannikul 14 kraadi. Hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm. Kohati võib ka veidi vihma tibutada ja udu olla. Päeva jooksul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 14-18 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 15-18 kraadi.