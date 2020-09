Septembri viimastel päevadel võib veidi vihma tulla

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti selge, vastu hommikut lisandub Kagu-Eestisse pilvi ja suureneb sajuvõimalus. Puhub valdavalt idatuul 4-9 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Esmaspäeva päeval pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 14-17, Põhja-Eestis kuni 19 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Puhub ida-, kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 7-13, kohati langeb termomeetrinäit 4 kraadini. Teisipäeva päeval pilvisus lõuna poolt alates hõreneb. Kohati sajab hoovihma. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 15-18 kraadi.