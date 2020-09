Lähipäevad pakuvad sooja suveilma

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu jääb harvemaks. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, õhtul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, enne keskööd on Lääne-Eestis pilvisem ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub kagutuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.