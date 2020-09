Eeloleva nädala esimene pool tuleb varasügiseselt päikseline

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Ka esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Edelatuul tugevneb 7-12, rannikul puhanguti 15, õhtul kuni 17 m/s. Sooja on 15-18 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s, hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-14 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal läänekaaretuul veidi nõrgeneb. Sooja on 15-18 kraadi.