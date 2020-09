Pühapäeval võib paiguti öökülma esineda, uuel nädalal on taas sooja ilma loota

Ilmateenistus märgib sotsiaalmeedias, et tormi toonud madalrõhuala on liikunud kaugemale Venemaa sügavustesse ja Baltimaade kohale sirutub nüüdseks ajutiselt kõrgrõhuhari. Viimase mõjul on täna päeval vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Jugavool kannab aga keskmisi ja kõrgemaid pilvi Skandinaaviast üle Soome Eesti suunas. Sellest hoolimata näeb ka pärastlõunal paljudes kohtades päikesepaistet.