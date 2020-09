Järgmine nädal toob taas kuni 22 kraadi sooja

Laupäeva öösel kõrgrõhuhari tõmbub veidi tagasi, kuid päevaks kogub uuesti jõudu ja ilm püsib olulises sajuta. Lääne- ja loodetuul on mõõdukalt tugev. Öösel on sooja 5-9, rannikul on kuni 12 kraadi, päeval 13-15 kraadi.

Pühapäeval laieneb kõrgrõhkkonna põhjaserv üle Eesti. Öö on selge taevaga, päev pilverünkadega, aga peamiselt sajuta. Öösel on läänekaare tuul üsna nõrk, päeval lääne- ja edelatuul veidi tugevneb. Öösel on sooja 2-7 kraadi, kuid maapinna lähedal võib paiguti langeda alla null kraadi. Rannikul on öösel sooja üle 10 pügala, päeval on kõikjal sooja 13-16 kraadi.

Esmaspäeva öösel on Eesti kohal veel kõrgrõhuala serv. Päeval kõrgrõhuala mõju väheneb ja Eestile läheneb Norra merele jõudva madalrõhuala lohk. Siin-seal sajab hoovihma, seda nii öösel kui päeval. Tugevnev edelatuul transpordib Eestsse taas soojemat õhku. Öösel on sooja 7-13 kraadi, päeval tõusevad termomeetrinäidud 14-17 kraadini.

Teisipäeval madalrõhkkond eemaldub üle Skandinaavia põhjatipu itta ja päevaks peaks Eestisse ulatuma lõuna poolt kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta, kuid edelatuul on veel üsna tugev. Öösel on sooja 8-14 kraadi, päevane temperatuurifoon tõuseb 15-19 kraadini.

Kolmapäeval kõrgrõhkkonna serv taganeb Venemaale ja lääne poolt suureneb madalrõhkkondade surve ning päeva teisel poolel suureneb ka hoovihma võimalus. Mõõduka tugevusega tuul puhub lõunakaarest ja toob sooja juurde. Öösel on sooja 7-13, päeval 18-21 kraadi.