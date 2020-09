Torm on tulekul: neljapäeval võib tuulekiirus küündida 30 meetrini sekundis

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja mandri looderannikul loodetuul 9-14, puhanguti 23 m/s, hommikul vastu Läänemerd tuul tugevneb. Sooja on 7-12 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm ja hooti sajab vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 10-15, puhanguti 20, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 13-18, puhanguti 28, vastu Läänemerd kuni 30 m/s, Ida-Eestis ennelõunal edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti kuni 16 m/s, õhtupoolikul pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb veidi. Sooja on 9-13 kraadi.

Reede öösel pilvkate hõreneb. Hoovihma sajab peamiselt Ida-Eestis. Puhub loode- ja põhjatuul 9-14, puhanguti kuni 21, rannikul kuni 25 m/s. Sooja on 6-10 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loodetuul 8-13, puhanguti 17-20 m/s, pärastlõunal nõrgeneb 5-10 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 4-9, läänerannikul ja saartel kuni 12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib hoovihma sadada. Lääne- ja loodetuul tugevneb 6-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 13-15 kraadi.