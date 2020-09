Kolmapäeval tuleb kuni 24 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Üksikutes kohtades sajab vihma ja mitmel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 2–8, hommiku poole rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 7–13, Lääne- ja Lõuna-Eestis kuni 16 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati veidi vihma, pärastlõunal ja õhtul on mitmel pool vihmahooge. Lõuna- ja Ida-Eestis on äikeseoht. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände, puhudes 4–10, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel ja mandri looderannikul loodetuul iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on 18–22, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.