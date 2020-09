Järgmisel nädalal kerkivad õhusooja maksimumid 20 kraadini

Laupäeva öösel püsib veel kõrgema rõhuga foon ülekaalus. On nii selget taevast kui pilvi, aga suuremat sadu ei tule. Aga edelatuul tõuseb vastu hommikut tugevamaks. Päeval suureneb Botnia lahe poolt madalrõhkkonna surve ning lõuna- ja edelatuul tugevneb puhanguti 15, rannikul 18 m/s. Lisandub pilvi, sajuhooge on põhiliselt Pärnu-Narva joonest lääne pool. Õhtul aga jõuab saartele tihedam sadu. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal kuue kraadini, rannikul on kuni 14 kraadi sooja, päevasooja tuleb 15-18 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Lapimaa Karjala poole ja selle lohk toob ööks Eestisse vihmapilved ning hoiab edelatuule väga tugevana. Pärast keskööd lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu saab läbi. Päeval on pilvi hõredamalt ja sajuhooge on vähe. Õhtul võib aga Edela-Eestisse uus sadu jõuda. Edela- ja läänetuule iilid ulatuvad 18 m/s, võib ka 20 m/s tõusta. Öine miinimum jääb pilvise taeva all kümme kraadi, päevasooja on 14-17 kraadi.

Esmaspäeva öösel liigub üle Eesti madalrõhulohk. Lisanduvaist pilvedest sajab vihma põhiliselt Eesti lääne- ja lõunaosas. Päev on tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta, aga võib üsna pilviseks jääda. Kiirete õhurõhu muutuste tõttu on läänekaare tuul ikka tugev. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 14 kraadi, päevasooja tuleb 15-18 kraadi.

Teisipäeval jätkub õhurõhu tõus ja kõrgrõhkkonna serv sirutub kindlamalt üle Eesti. On nii selget taevast kui pilvi ja kohati võib ka hoovihma tulla. Läänekaare tuul on sisemaal mõõdukas, rannikul puhanguline. Öösel on sooja 9-14, rannikul üle 15 kraadi, päevaks jõuab soojem õhumass ja termomeetrinäidud tõusevad 17-20 kraadini.

Kolmapäev peaks kõrgrõhkkonna servas sajuta ja võrdlemisi selge taevaga olema. Öine miinimum langeb alla kümme kraadi, rannikul püsib 15 kraadi lähedal, päevasoe kerkib mahedas lõunakaare tuules 20 kraadini.