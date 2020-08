Lähipäevad püsivad soojad, õhutemperatuurid küündivad kohati üle 20 kraadi

Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm ning kohati tekib udu. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, hommikuks tugevneb rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 6-11, saarte rannikul kohati kuni 14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub ida ja kirdetuul 6-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub ida- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.